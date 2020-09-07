Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3% с 1 октября

Правительство России распорядилось провести индексацию зарплат работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений на 3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Индексацию проведут с 1 октября. Она также затронет зарплаты работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.

