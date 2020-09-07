Зарплаты бюджетников проиндексируют на 3% с 1 октября
7 сентября 202012:49
Правительство России распорядилось провести индексацию зарплат работников федеральных казённых, бюджетных и автономных учреждений на 3%. Об этом говорится в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Индексацию проведут с 1 октября. Она также затронет зарплаты работников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей.
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7 сентября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru