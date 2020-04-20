«Зарплатные» кредиты начнут давать среднему и крупному бизнесу

Программа предоставления льготных кредитов российским предприятиям на выплату зарплат сотрудникам будет расширена: займы будут предоставляться не только мелкому, но и среднему и крупному бизнесу. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Мишустин добавил, что нормативно-правовая база для претворения в жизнь новых мер поддержки граждан и экономики из-за распространения коронавируса должна быть реализована максимально оперативно.



Также глава правительства заявил, что в ближайшее время обсудит с главами регионов их готовность к оказанию помощи людям в борьбе с коронавирусом.



