Запрет чекушек ударит по экспорту

Однако по просьбе производителей алкоголя ведомство отсрочило для них применение нового стандарта до начала 2021 года. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти стандарты носят добровольный характер, поэтому они «не вводят никаких ограничений на производство и оборот алкогольной продукции различного номинального количества».

В свою очередь президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире НСН заявил, что вообще нет никакой необходимости сокращать эти форматы.

«Они помогают экспорту, потому что в разных странах разные форматы. Например, формат 375 мл используется в Европе. Популярность маленьких емкостей серьезно растет. В Польше, например, 40% продукции потребляется в маленьких емкостях. Люди больше не хотят пить много алкоголя. Отмена этих форматов будет мешать экспорту», - сказал эксперт.

Ранее Игорь Косарев в беседе с НСН раскритиковал идею ограничить продажу алкоголя в связи с коронавирусной инфекцией.

