Запрет чекушек ударит по экспорту
Президент Союза производителей алкогольной продукции в эфире НСН заявил, что нет никакой необходимости сокращать форматы 250 мл и 375 мл .
С 1 июля вступает в России вступает в действие новый стандарт на фасованную продукцию, из которого исключены популярные форматы емкостей для ликероводочной продукции – 250 мл и 375 мл.
Как пояснили НСН в Росстандарте, это было сделано в «интересах потребителя с тем, чтобы потребитель не был введен в заблуждение и по внешнему виду упаковки имел однозначное представление о номинальном количестве» товара. Поэтому были исключены номиналы 250 мл, находившийся между 200 мл и 350 мл, и 375 мл, находившийся между 350 мл и 500 мл.
Однако по просьбе производителей алкоголя ведомство отсрочило для них применение нового стандарта до начала 2021 года. При этом в ведомстве подчеркнули, что эти стандарты носят добровольный характер, поэтому они «не вводят никаких ограничений на производство и оборот алкогольной продукции различного номинального количества».
В свою очередь президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев в эфире НСН заявил, что вообще нет никакой необходимости сокращать эти форматы.
«Они помогают экспорту, потому что в разных странах разные форматы. Например, формат 375 мл используется в Европе. Популярность маленьких емкостей серьезно растет. В Польше, например, 40% продукции потребляется в маленьких емкостях. Люди больше не хотят пить много алкоголя. Отмена этих форматов будет мешать экспорту», - сказал эксперт.
Ранее Игорь Косарев в беседе с НСН раскритиковал идею ограничить продажу алкоголя в связи с коронавирусной инфекцией.
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