Зампред Банка России Сафронов покинет должность
9 августа 202110:56
Заместитель председателя, руководитель Главной инспекции Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост с 9 сентября.
Как сообщает регулятор, Сафронов «по окончании отпуска с 9 сентября 2021 года покидает свой пост в связи с выходом на пенсию».
Исполнять обязанности руководителя главной инспекции Центробанка будет первый заместитель главы подразделения Елена Королева.
Владимир Сафронов руководил Главной инспекцией Банка России с 2012 года.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru