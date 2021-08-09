Зампред Банка России Сафронов покинет должность

Заместитель председателя, руководитель Главной инспекции Центробанка Владимир Сафронов покинет свой пост с 9 сентября.

Как сообщает регулятор, Сафронов «по окончании отпуска с 9 сентября 2021 года покидает свой пост в связи с выходом на пенсию».

Исполнять обязанности руководителя главной инспекции Центробанка будет первый заместитель главы подразделения Елена Королева.

Владимир Сафронов руководил Главной инспекцией Банка России с 2012 года.

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