Заммэра Бочкарёв: В Москве началось строительство нового корпуса электродепо «Южное»

В Москве началось строительство отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» для состава Замоскворецкой линии московского метрополитена. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.



«Строители приступили к возведению отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо «Южное». Его площадь составит 38 тысяч кв.м.», – отметил Бочкарёв. По словам заммэра, рабочие производят устройство монолитных железобетонных конструкций нулевого цикла, а также монтаж металлического каркаса здания депо.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что начались работы по устройству буронабивных свай и разработка котлована для здания административно-бытового корпуса депо. Кроме того, идет подготовка коммуникаций тепловой сети и водопровода.

Отмечается, что «Южное» строится для обслуживания поездов Замоскворецкой линии метро. Общая площадь помещений депо составит 13,6 Га, всего планируется возведение 33 зданий.

За последние 10 лет в столице было построено и отремонтировано 11 электродепо. Начато строительство четырех новых депо.

