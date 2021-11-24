Заммэра Бочкарёв: В Москве началось строительство нового корпуса электродепо «Южное»
В Москве началось строительство отстойно-ремонтного корпуса электродепо «Южное» для состава Замоскворецкой линии московского метрополитена. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
«Строители приступили к возведению отстойно-ремонтного корпуса в составе электродепо «Южное». Его площадь составит 38 тысяч кв.м.», – отметил Бочкарёв. По словам заммэра, рабочие производят устройство монолитных железобетонных конструкций нулевого цикла, а также монтаж металлического каркаса здания депо.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что начались работы по устройству буронабивных свай и разработка котлована для здания административно-бытового корпуса депо. Кроме того, идет подготовка коммуникаций тепловой сети и водопровода.
Отмечается, что «Южное» строится для обслуживания поездов Замоскворецкой линии метро. Общая площадь помещений депо составит 13,6 Га, всего планируется возведение 33 зданий.
За последние 10 лет в столице было построено и отремонтировано 11 электродепо. Начато строительство четырех новых депо.
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