Замглавы МИД Панкин: Инфраструктуру «Северного потока-2» используют для газификации России

Инфраструктуру газопровода «Северный поток - 2», находящуюся на территории России, задействуют для газификации регионов северо-запада страны. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью ТАСС.

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«В сложившейся ситуации принято решение о задействовании находящейся на территории нашей страны инфраструктуры "Северного потока-2" для газификации северо-запада России. Поэтому, если германская сторона чисто гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка», — указал замминистра.

Панкин напомнил, что в Евросоюзе давно велась «подготовительная» работа против проекта газопровода, который после проволочек был готов к запуску еще в декабре. Однако Германия, «подстегиваемая США, Польшей и прибалтами», заморозила трубопровод, тем самым навредив гражданам и бизнесу.

«Будут ли они [руководство Евросоюза и Германии] готовы изменить свою позицию и при каких условиях, зависит от них, их избирателей, а также, видимо, их заокеанских старших товарищей, агрессивно занимающих пространство на европейском газовом рынке с рекордно высокими ценами», — добавил замминистра.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГазопроводМИД РФРоссияСеверный Поток-2
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