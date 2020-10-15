Замбия оказалась на грани дефолта из-за пандемии COVID-19

Замбия из-за пандемии коронавирусной инфекции оказалась под угрозой дефолта.

Как пишет издание Financial Times, в случае, если инвесторы-держатели облигаций Замбии откажут властям страны в приостановке платежей, это государство станет первым в Африке, объявившим о банкротстве.

Сообщается, что кредиторы планируют отклонить просьбу страны об отсрочке выплат по облигациям. По информации Financial Times, инвесторы недовольны отношением властей и сомневаются, что все держатели находятся в одинаковых условиях.



Также на отказ инвесторов может повлиять то, что замбийские власти не предоставили полную информацию о плане по устранению дисбаланса в макроэкономике государства.

После заявления о вероятном дефолте облигации Замбии с погашением в 2024 году упали более чем на 3%.

Африканское государство было обязано выплатить проценты инвесторам 14 октября, однако власти Замбии предупредили в среду, что не смогут погасить долг, если держатели облигаций не дадут полугодовую отсрочку. Внешний долг государства составляет 12 млрд долларов, сумма намного превышает допустимые стандарты Международного валютного фонда.

Более сотни государств на фоне пандемии COVID-19 обратились за кредитной помощью в МВФ, несколько десятков из них — на грани дефолта.

