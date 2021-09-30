Законопроект об увеличении МРОТ до 13 617 рублей внесли в Госдуму

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022, сообщает пресс-служба кабмина.

В настоящее время в России МРОТ составляет 12 792 рубля в месяц. В случае принятия законопроекта, в 2022 году он увеличится на 825 рублей - до 13 617 рублей в месяц.

В пояснительной записке к документу говорится, что «принятие законопроекта будет способствовать повышению заработной платы около 2,7 миллиона работников», - отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее кабмин РФ одобрил законопроект об установлении МРОТ в 2022 году не ниже прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по стране, сообщает RT.

