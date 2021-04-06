Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму

Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.

Авторы инициативы заявили, что отмена индексации стала причиной тяжёлого финансового положения пенсионеров, а также существенного снижения покупательной способности россиян. Кроме того, часть пенсионеров перешла на получение «серой зарплаты», что привело к снижению поступления страховых взносов.

Документ, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, предлагает вернуть индексацию с 2022 года. В пояснительной записке говорится, что дополнительные расходы Пенсионного фонда России составят порядка 400 миллиардов рублей.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле, однако сняала властям необходимо найти для неё источники финансирования.

