Законопроект об индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму
Законодательное собрание Севастополя внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возобновлении индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает РИА Новости.
Авторы инициативы заявили, что отмена индексации стала причиной тяжёлого финансового положения пенсионеров, а также существенного снижения покупательной способности россиян. Кроме того, часть пенсионеров перешла на получение «серой зарплаты», что привело к снижению поступления страховых взносов.
Документ, который опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, предлагает вернуть индексацию с 2022 года. В пояснительной записке говорится, что дополнительные расходы Пенсионного фонда России составят порядка 400 миллиардов рублей.
Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что индексация пенсий работающим пенсионерам может начаться в следующем бюджетном цикле, однако сняала властям необходимо найти для неё источники финансирования.
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