Загородивший Суэцкий канал танкер пообещали сдвинуть к субботе
Японская фирма Shoei Kisen Kaisha, которой принадлежит застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, надеется сдвинуть его с места к ночи субботы, передает «Интерфакс».
Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, 23 марта сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg, продолжить движение не могут до 185 судов.
При этом пробка в Суэцком канале подняла стоимость аренды стандартного 40-футового контейнера для перевозки груза из Китая в Европу в четверо – до 8 тысяч долларов, если сравнивать цены в марте прошлого и нынешнего года.
Ранее сообщалось, что размер ежедневного ущерба от этой пробки грузовых судов в Суэцком канале оценивается почти в 10 млрд долларов.
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