Загородивший Суэцкий канал танкер пообещали сдвинуть к субботе

Японская фирма Shoei Kisen Kaisha, которой принадлежит застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given, надеется сдвинуть его с места к ночи субботы, передает «Интерфакс».

Контейнеровоз Ever Given, следовавший из Китая в Нидерланды, 23 марта сел на мель в Суэцком канале и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей - по данным Bloomberg, продолжить движение не могут до 185 судов.

При этом пробка в Суэцком канале подняла стоимость аренды стандартного 40-футового контейнера для перевозки груза из Китая в Европу в четверо – до 8 тысяч долларов, если сравнивать цены в марте прошлого и нынешнего года.

Ранее сообщалось, что размер ежедневного ущерба от этой пробки грузовых судов в Суэцком канале оценивается почти в 10 млрд долларов.

