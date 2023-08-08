Экспертиза цен в госзакупках помогла Москве оптимизировать бюджетные расходы
За первые шесть месяцев 2023 года столица сэкономила 16,6 млрд рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров), которые заключаются для нужд заказчиков города в системе госзакупок. Об этом рассказала руководитель Департамента экономической политики и развития Москвы Мария Багреева.
Она отметила, что в первом полугодии текущего года эксперты выдали 1567 заключений. При этом заявленная сумма закупок составила свыше 668 млрд рублей.
Так, экспертизу начальной максимальной цены контрактов (договоров) в столице проводит Департамент экономической политики и развития Москвы вместе с Аналитическим центром города. Исключением являются, в частности, закупки по текущему ремонту, устройству пешеходных зон, а также ремонтно-реставрационным работам.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru