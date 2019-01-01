Экономика

«Walt Disney» стал владельцем сервиса «Hulu»

14 мая20:24

Пресс-служба компании «Walt Disney» объявила, что после покупки 33% доли «Hulu» у кабельной сети «Comcast Corporation» сервис полностью переходит под контроль «Disney».

Компания обязана выкупить свой пакет акций до 2024 года, при этом управление «Hulu» перейдет корпорации немедленно, передает телеканал «360».

Ранее компания приобрела все активы «21st Century Fox».

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ФОТО: flickr/Tom Simpson
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