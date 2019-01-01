«Walt Disney» стал владельцем сервиса «Hulu»
Пресс-служба компании «Walt Disney» объявила, что после покупки 33% доли «Hulu» у кабельной сети «Comcast Corporation» сервис полностью переходит под контроль «Disney».
Компания обязана выкупить свой пакет акций до 2024 года, при этом управление «Hulu» перейдет корпорации немедленно, передает телеканал «360».
Ранее компания приобрела все активы «21st Century Fox».
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