«Вытесняет евро»: Россия помогла юаню занять ведущую роль в мировой торговле

«Пока это российская история, для нас это сейчас основная валюта во внешней торговле. Хотя в мире тоже наблюдается тренд использования юаня во внешней торговле, там достаточно серьезные темпы роста, но не такие как у нас. Юань занимает все большее место именно в торговле, не в инвестициях. Сегодня юань занимает уже больше половины всей внешнеторговой деятельности самого Китая», - отметил он.

По его словам, в мировой торговле юань постепенно вытесняет евро, а не доллар.

«Пока доля юаней все равно существенно уступает доле доллара. Юань вытесняет не доллар, а евро. Роль евро в мире падает и падает очень быстро. Значительный вклад в рост юаня вносит Россия, которая на юань перевела практически всю свою внешнюю торговлю. Мы сейчас в торговле используем только рубли, юани и арабские дирхамы, но там объемы небольшие. Плюс часть торговли ведется за криптовалюту и золото», - добавил собеседник НСН.

Ранее острой ситуацией назвал дефицит юаней на российском рынке старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Восточного экономического форума. Он пояснил, что большой объем кредитов в юанях на балансах банков в этом году и конце прошлого года был связан с конвертацией в них задолженности в долларах и евро, передает «Радиоточка НСН».

