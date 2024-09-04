«Вытесняет евро»: Россия помогла юаню занять ведущую роль в мировой торговле
Дмитрий Голубовский заявил НСН, что Россия перевела всю внешнюю торговлю на юани и дирхамы.
Россия помогает юаню занять ведущую роль в мировой торговле, китайская валюта уже заметно вытесняет евро, сообщил в интервью НСН эксперт по финансовым рынкам Дмитрий Голубовский.
В августе объемы торгов юанем на Московской бирже достигли 2,2 трлн руб., превысив показатель предшествующего месяца на 16%. Вместе с тем на денежном рынке по-прежнему отмечается дефицит китайской валюты, что привело к росту ставок репо до 60% годовых, пишет «Коммерсант». Голубовский заметил, что для России юань выступает основной валютой.
«Пока это российская история, для нас это сейчас основная валюта во внешней торговле. Хотя в мире тоже наблюдается тренд использования юаня во внешней торговле, там достаточно серьезные темпы роста, но не такие как у нас. Юань занимает все большее место именно в торговле, не в инвестициях. Сегодня юань занимает уже больше половины всей внешнеторговой деятельности самого Китая», - отметил он.
По его словам, в мировой торговле юань постепенно вытесняет евро, а не доллар.
«Пока доля юаней все равно существенно уступает доле доллара. Юань вытесняет не доллар, а евро. Роль евро в мире падает и падает очень быстро. Значительный вклад в рост юаня вносит Россия, которая на юань перевела практически всю свою внешнюю торговлю. Мы сейчас в торговле используем только рубли, юани и арабские дирхамы, но там объемы небольшие. Плюс часть торговли ведется за криптовалюту и золото», - добавил собеседник НСН.
Ранее острой ситуацией назвал дефицит юаней на российском рынке старший вице-президент Сбербанка Тарас Скворцов в кулуарах Восточного экономического форума. Он пояснил, что большой объем кредитов в юанях на балансах банков в этом году и конце прошлого года был связан с конвертацией в них задолженности в долларах и евро, передает «Радиоточка НСН».
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