ВТО понизила прогноз роста мировой торговли на 2023 год в 3,5 раза
Всемирная торговая организация значительно понизила прогноз роста мировой торговли на 2023 год – с 3,4% до 1%. При этом на текущий год показатель повышен с апрельских 3% до 3,5%.
Как говорится в комментарии ВТО, тенденция к увеличению мировой торговли будет оставаться незначительной в будущем году на фоне многочисленных экономических потрясений. Прогнозируется снижение спроса на импорт в связи с замедлением темпов роста самых крупных экономик мира.
В частности, в Европе ключевым негативным фактором названы высокие цены на энергоресурсы на фоне российско-украинского противостояния. Они вызовут падение потребительских расходов и повышение затрат производителей.
В США отрицательное влияние окажет ужесточение монетарной политики властей с целью сокращения инфляции. Такой подход ударит по секторам, которые наиболее чутко реагируют на изменение процентных ставок.
В свою очередь, Китай по-прежнему сталкивается со вспышками коронавируса, спадом производства, а также слабостью внешнего спроса, говорится в докладе ВТО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Организация также ухудшила прогноз мирового роста экономики на 2023 год до 2,3% с 3,3%. По итогам текущего года мировая экономика прибавит 2,8%, прогнозирует ВТО.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,1 млн+23 757 / сут.
Умерли
388 тыс.+113 / сут.
Выздоровели
20,3 млн+44 694 / сут.
- В Госдуме раскритиковали Минобороны за молчание о ходе спецоперации
- Кадыров заявил, что ему присвоили звание генерал-полковника
- Испания и Португалия добавили Украину в совместную заявку на проведение ЧМ-2030
- ВС РФ уничтожили до 30 украинских военных под Херсоном
- Критик объяснил значение Нобелевской премии по литературе
- Евросоюз согласовал новый пакет антироссийских санкций
- ВТО понизила прогноз роста мировой торговли на 2023 год в 3,5 раза
- Трасс: Лондон против мира на Украине взамен на её территории
- В Кремле объяснили проблемы с выплатами мобилизованным в Омской области
- Международная ассоциация бокса допустила к соревнованиям российских спортсменов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru