ВТО понизила прогноз роста мировой торговли на 2023 год в 3,5 раза

Всемирная торговая организация значительно понизила прогноз роста мировой торговли на 2023 год – с 3,4% до 1%. При этом на текущий год показатель повышен с апрельских 3% до 3,5%.

Как говорится в комментарии ВТО, тенденция к увеличению мировой торговли будет оставаться незначительной в будущем году на фоне многочисленных экономических потрясений. Прогнозируется снижение спроса на импорт в связи с замедлением темпов роста самых крупных экономик мира.

В частности, в Европе ключевым негативным фактором названы высокие цены на энергоресурсы на фоне российско-украинского противостояния. Они вызовут падение потребительских расходов и повышение затрат производителей.

В США отрицательное влияние окажет ужесточение монетарной политики властей с целью сокращения инфляции. Такой подход ударит по секторам, которые наиболее чутко реагируют на изменение процентных ставок.

В свою очередь, Китай по-прежнему сталкивается со вспышками коронавируса, спадом производства, а также слабостью внешнего спроса, говорится в докладе ВТО, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Организация также ухудшила прогноз мирового роста экономики на 2023 год до 2,3% с 3,3%. По итогам текущего года мировая экономика прибавит 2,8%, прогнозирует ВТО.

