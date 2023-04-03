В Молдавии назвали апрельскую стоимость российского газа

Молдавия в апреле предварительно будет платить 673 доллара за тысячу кубометров, сообщил в своем телеграм-канале глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Германия заявила о возможности заполнить газохранилища без газа из России

Он отметил, что апрельская цена снизилась по сравнению с мартовской на 339 долларов.

По его словам, весь объем газа от «Газпрома», у которого будет направлен приднестровскому «Тираспольтрансгазу».

Мартовская стоимость газа для республики составляла 1011 долларов за тысячу кубометров, февральская - 1054 доллара.

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ФОТО: РИА Новости
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