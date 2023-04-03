В Молдавии назвали апрельскую стоимость российского газа
3 апреля 202311:19
Молдавия в апреле предварительно будет платить 673 доллара за тысячу кубометров, сообщил в своем телеграм-канале глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.
Он отметил, что апрельская цена снизилась по сравнению с мартовской на 339 долларов.
По его словам, весь объем газа от «Газпрома», у которого будет направлен приднестровскому «Тираспольтрансгазу».
Мартовская стоимость газа для республики составляла 1011 долларов за тысячу кубометров, февральская - 1054 доллара.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru