ВТБ заявил о падении выдачи ипотеки в РФ на четверть месяц к месяцу

Число выданных кредитов на приобретение жилья в октябре текущего года сократилось на 25% к сентябрю. Такую статистику обнародовали в ВТБ.

Там уточнили, что реализация ипотеки в целом по рынку составила около 280 миллиардов рублей. По данным кредитной организации, падение к октябрю 2023 года составило около 60%.

Средние ставки по рыночной ипотеке, по данным «Дом.РФ», уже преодолели отметку 25% годовых. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на практике ставки могут быть еще выше на 3 – 5 процентных пункта, что делает ипотеку неподъемной для большинства россиян.

Например, в российской столице для обслуживания ипотеки за однокомнатную квартиру рекомендованный доход должен быть выше 346 тысяч рублей.

