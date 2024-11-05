ВТБ заявил о падении выдачи ипотеки в РФ на четверть месяц к месяцу
Число выданных кредитов на приобретение жилья в октябре текущего года сократилось на 25% к сентябрю. Такую статистику обнародовали в ВТБ.
Там уточнили, что реализация ипотеки в целом по рынку составила около 280 миллиардов рублей. По данным кредитной организации, падение к октябрю 2023 года составило около 60%.
Средние ставки по рыночной ипотеке, по данным «Дом.РФ», уже преодолели отметку 25% годовых. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», на практике ставки могут быть еще выше на 3 – 5 процентных пункта, что делает ипотеку неподъемной для большинства россиян.
Например, в российской столице для обслуживания ипотеки за однокомнатную квартиру рекомендованный доход должен быть выше 346 тысяч рублей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru