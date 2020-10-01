ВТБ отменил первый взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом
ВТБ отменил первый взнос по ипотеке для клиентов с маткапиталом, передает «Интерфакс».
Если материнский капитал составит не менее 10% от стоимости жилья, то банк готов перечислить деньги продавцу, не дожидаясь перечисления средств маткапитала из Пенсионного фонда.
Отечественные банки в августе выдали ипотечные кредиты на общую сумму 392,3 миллиарда рублей, это на 66% больше августа 2019 года и рекордный объём с 2018 года. На этом фоне вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил о планах правительства продлить программу льготной ипотеки под 6,5%.
Программа льготной ипотеки под 6,5% годовых на весь срок кредита для покупки нового жилья комфорт-класса заработала в апреле. Она действует для займов, выданных до 1 ноября 2020 года.
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