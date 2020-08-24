Вступили в силу новые правила расчёта тарифов ОСАГО
В России вступил в силу закон, меняющий правила расчёта тарифов ОСАГО. Предполагается, что нововведения сделают тарифы на автострахование более индивидуальными.
Отныне страховщики при расчёте стоимости полиса будут учитывать как произошедшие ранее ДТП, так и систематические нарушения ПДД. Каждый водитель продолжит получать персональный коэффициент, по-прежнему учитываются стаж вождения, возраст водителя, мощность автомобиля, отмечает РЕН ТВ.
Базовая ставка тарифа полиса будет изменяться как в сторону уменьшения цены, так и в сторону её увеличения – например, для злостных нарушителей. Страховщики учтут наличие наказаний за езду в пьяном виде, ДТП со смертельным исходом или тяжёлыми травмами, лишение водительских прав. Если водитель однажды скрылся с места ДТП, применят отдельный коэффициент.
Ограничения по максимальному размеру общей стоимости ОСАГО из закона убрали.
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