Вступили в силу новые правила расчёта тарифов ОСАГО

В России вступил в силу закон, меняющий правила расчёта тарифов ОСАГО. Предполагается, что нововведения сделают тарифы на автострахование более индивидуальными.

Отныне страховщики при расчёте стоимости полиса будут учитывать как произошедшие ранее ДТП, так и систематические нарушения ПДД. Каждый водитель продолжит получать персональный коэффициент, по-прежнему учитываются стаж вождения, возраст водителя, мощность автомобиля, отмечает РЕН ТВ.

Базовая ставка тарифа полиса будет изменяться как в сторону уменьшения цены, так и в сторону её увеличения – например, для злостных нарушителей. Страховщики учтут наличие наказаний за езду в пьяном виде, ДТП со смертельным исходом или тяжёлыми травмами, лишение водительских прав. Если водитель однажды скрылся с места ДТП, применят отдельный коэффициент.

Ограничения по максимальному размеру общей стоимости ОСАГО из закона убрали.

