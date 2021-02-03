Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесли на август
Специальная ежегодная встреча в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Сингапуре перенесена на август. Сообщение об этом опубликовано на сайте форума.
Отмечается, что мероприятие состоится 17–20 августа.
«Специальная ежегодная встреча 2021 года в Сингапуре в августе станет первым глобальным саммитом лидеров, на котором будут рассмотрены проблемы восстановления после пандемии и заложена основа для более открытого и устойчивого мира», — говорится в сообщении.
Встреча ВЭФ изначально должна была пройти в Швейцарии с 13 по 16 мая. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли в Сингапур, запланировав встречу на 25–28 мая.
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