Всемирный экономический форум в Сингапуре перенесли на август

Специальная ежегодная встреча в рамках Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Сингапуре перенесена на август. Сообщение об этом опубликовано на сайте форума.

Отмечается, что мероприятие состоится 17–20 августа.

«Специальная ежегодная встреча 2021 года в Сингапуре в августе станет первым глобальным саммитом лидеров, на котором будут рассмотрены проблемы восстановления после пандемии и заложена основа для более открытого и устойчивого мира», — говорится в сообщении.

Встреча ВЭФ изначально должна была пройти в Швейцарии с 13 по 16 мая. Из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли в Сингапур, запланировав встречу на 25–28 мая.

