Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили из-за коронавируса
Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен был пройти 17-20 августа в Сингапуре, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ВЭФ.
Заявление приводит РИА Новости. Организация отмечает, что проведение встречи оказалось невозможным в запланированном масштабе из-за «трагических обстоятельств, разворачивающихся в разных географических регионах, неопределенных перспектив в сфере путешествий, различных скоростей развертывания вакцинации и неопределенности в отношении новых вариантов (коронавируса - прим. НСН)».
Ожидалось, что в конце августа состоится специальная ежегодная встреча в рамках ВЭФ, которая станет первым глобальным саммитов лидеров и площадкой для обсуждения проблемы восстановления после пандемии.
Изначально ВЭФ должен был пройти в Швейцарии с 13 по 16 мая, напоминает МИР 24. Позже из-за ситуации с COVID-19 в мире мероприятие перенесли в Сингапур.
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