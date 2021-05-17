Всемирный экономический форум в Сингапуре отменили из-за коронавируса

Всемирный экономический форум (ВЭФ), который должен был пройти 17-20 августа в Сингапуре, отменен из-за пандемии коронавируса. Об этом говорится в сообщении ВЭФ.

Заявление приводит РИА Новости. Организация отмечает, что проведение встречи оказалось невозможным в запланированном масштабе из-за «трагических обстоятельств, разворачивающихся в разных географических регионах, неопределенных перспектив в сфере путешествий, различных скоростей развертывания вакцинации и неопределенности в отношении новых вариантов (коронавируса - прим. НСН)».

Ожидалось, что в конце августа состоится специальная ежегодная встреча в рамках ВЭФ, которая станет первым глобальным саммитов лидеров и площадкой для обсуждения проблемы восстановления после пандемии.

Изначально ВЭФ должен был пройти в Швейцарии с 13 по 16 мая, напоминает МИР 24. Позже из-за ситуации с COVID-19 в мире мероприятие перенесли в Сингапур.

