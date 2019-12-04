Всемирный банк улучшил прогноз по росту ВВП России

Всемирный банк дал более оптимистичный прогноз по росту российской экономики. По данным ВБ, в текущем году рост составил 1,2%, в 2020 году – 1,6%, а в 2021 году – 1,8%, сообщает Газета.ру

Прогноз 2019 году был скорректирован в связи с тем, что слабый рост в первые шесть месяцев сменился ускорением роста в третьем квартале, что стало следствием смягчения денежно-кредитной политики, увеличением бюджетных трат и рядом других конъюнктурных факторов.

Правда, аналитики Всемирного банка отметили, что Россия по-прежнему очень уязвима перед возможным введением новых санкций.

