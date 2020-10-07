Всемирный банк спрогнозировал рост числа крайне бедных в мире
7 октября 202019:45
Из-за пандемии коронавируса крайне бедных людей в мире может вырасти на 150 миллионов человек к 2021 году, передает РИА Новости прогноз Всемирного банка.
Этот показатель растет впервые за более чем два десятилетия. Крайняя бедность - жизнь менее чем на 1,9 доллара в день, сейчас так живут более 9% мирового населения.
Банк прогнозирует, что новые бедные появится в тех странах, где их и так много, в основном в странах со средним достатком.
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7 октября 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru