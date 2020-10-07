Всемирный банк спрогнозировал рост числа крайне бедных в мире

Из-за пандемии коронавируса крайне бедных людей в мире может вырасти на 150 миллионов человек к 2021 году, передает РИА Новости прогноз Всемирного банка.

Этот показатель растет впервые за более чем два десятилетия. Крайняя бедность - жизнь менее чем на 1,9 доллара в день, сейчас так живут более 9% мирового населения.

Банк прогнозирует, что новые бедные появится в тех странах, где их и так много, в основном в странах со средним достатком.

