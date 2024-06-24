Всемирный банк направит Египту $700 млн финансовой помощи
Всемирный банк предоставит Египту $700 млн для помощи в преодолении дефицита государственного бюджета. Об этом говорится в заявлении организации.
В банке отметили, что поддержка направлена на реализацию ключевых реформ для стимуляции роста частного сектора, укрепления общей ситуации в экономике, решения проблемы дефицита бюджета, перехода к экологически ориентированной модели развития.
«Реформы, поддерживаемые этой инициативой, - важный шаг на пути к созданию более устойчивой и инклюзивной экономики [Египта]», — указал директор ВБ по Египту, Йемену и Джибути Стефан Гимберт.
Государство получило помощь в рамках принятой в марте программы финансирования, предусматривающей выделение Египту $6 млрд в следующие три года.
Ранее во Всемирном банке заявили, что Украине необходимо $486 млрд для восстановления, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru