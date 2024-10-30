Ценам на продукты предрекли взрывной рост после сдерживания наценки
Сегодня есть масса причин для роста цен на продукты, его искусственное сдерживание со стороны государства навредит всем участникам рынка, сказал НСН Андрей Карпов.
Ограничение наценки на яйца и мясо нерыночными методами — далеко не самое разумное решение государства, после искусственного сдерживания цен будет еще более сильный рост, чем прежде. Об этом НСН заявил эксперт по рынку ретейла Андрей Карпов.
Пресс-служба X5 Group ранее сообщила, что в магазинах ограничат наценку на яйца и мясо. В «Пятерочке» и «Перекрестке» она не будет превышать 5%. Карпов заявил, что инициативу поддержат и другие торговые сети, однако она вредна для всех участников рынка.
«Конечно, другие игроки рынка также поддержат инициативу X5 Group. Идет посыл от госорганов о том, что надо обратить более пристальное внимание на наценку на социально значимую продукцию и на те товары, цены на которые меняются достаточно заметно. Поэтому и вводятся такие меры. Считаю, что это не очень правильные меры, потому что они будут негативно отражаться и на доходности торговых сетей, и на доходности производителей. Не очень хорошо, когда наценка регулируется нерыночными методами, потому что цены все равно повысятся еще более заметно, чем раньше. Когда цена станет рыночной, потребители опять будут задавать вопросы, почему стоимость такая высокая», — сказал Карпов.
Собеседник НСН добавил, что сегодня рост цен на продукты абсолютно объективен.
«Есть экономические предпосылки, есть рост затрат на логистику, на зарплаты, инфляция повышается, ставка Центробанка высокая. Странно было бы, если бы цены не росли. Повторюсь — за каждым действием должно стоять продуманное решение», — подытожил он.
Ранее в Минсельхозе России заявили, что цены на яйца не требуют дополнительного регулирования, так как производители могут поднимать стоимость по договоренности с торговыми сетями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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