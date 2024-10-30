Ценам на продукты предрекли взрывной рост после сдерживания наценки

«Конечно, другие игроки рынка также поддержат инициативу X5 Group. Идет посыл от госорганов о том, что надо обратить более пристальное внимание на наценку на социально значимую продукцию и на те товары, цены на которые меняются достаточно заметно. Поэтому и вводятся такие меры. Считаю, что это не очень правильные меры, потому что они будут негативно отражаться и на доходности торговых сетей, и на доходности производителей. Не очень хорошо, когда наценка регулируется нерыночными методами, потому что цены все равно повысятся еще более заметно, чем раньше. Когда цена станет рыночной, потребители опять будут задавать вопросы, почему стоимость такая высокая», — сказал Карпов.

Собеседник НСН добавил, что сегодня рост цен на продукты абсолютно объективен.

«Есть экономические предпосылки, есть рост затрат на логистику, на зарплаты, инфляция повышается, ставка Центробанка высокая. Странно было бы, если бы цены не росли. Повторюсь — за каждым действием должно стоять продуманное решение», — подытожил он.

Ранее в Минсельхозе России заявили, что цены на яйца не требуют дополнительного регулирования, так как производители могут поднимать стоимость по договоренности с торговыми сетями. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

