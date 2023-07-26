Володин выступил за передачу городского электротранспорта в ведение регионов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин выступил за передачу кейса развития городского электротранспорта на уровень властей регионов, а не муниципалитетов. Такую позицию он озвучил в ходе «правительственного часа» с участием министра транспорта Виталия Савельева.

При этом, по словам Володина, будет ещё лучше решать эти вопросы на федеральном уровне за счёт общероссийских программ системной замены устаревшего подвижного состава. По оценке председателя нижней палаты парламента, предприятия сферы городского электротранспорта оказались «в тяжелейшим состоянии», а износ транспортных средств он назвал «огромным».

Володин заявил, что получил обращения на эту тему из целого ряда областей и республик. По его словам, жители жалуются, что «бездумная» замена троллейбусов на автобусы и маршрутки ни к чему хорошему не приводит.

Ранее председатель Ассоциации развития электромобильного транспорта и инфраструктуры Ия Гордеев заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что поддержка Минстроя существенно облегчит жизнь владельцам электрокаров.

