Внешний госдолг РФ уменьшился на 4,3%
Внешний государственный долг России с начала 2022 года сократился на $2,6 млрд. Такие сведения предоставлены в докладе Счетной палаты России об исполнении бюджета за первый квартал 2022 года.
Отмечается, что 1 апреля 2022 года госдолг составил $57 143,2 млн, он уменьшился на $2 558,8 млн за период с 1 января по 1 апреля. Однако в рублевом эквиваленте внешний долг вырос на 369 470,1 млн рублей, что составило 8,3%.
По данным Счетной палаты, Россия потратила на выплаты по госдолгу на 11, 4 млрд рублей (41,2%) больше, чем за первый квартал прошлого года. При этом в долларовом эквиваленте повышение расходов менее значительно, на 24,6 млн долларов США (6,6%).
В ведомстве отметили, что показатели связаны со скачками курсов иностранных валют к российской валюте. Кроме того, на ситуацию повлияла выплата 31 марта 2022 года дисконта и накопленного купонного дохода во время выкупа евробондов «Россия-2022».
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