Внешний долг России снизился на 8,6 млрд долларов
Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2021 года составляет 459,3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Центробанка.
По данным регулятора, текущие показатели на 1,84% или на 8,6 миллиарда ниже, чем в начале 2021 года.
В ЦБ РФ отметили, что размер внешнего долга уменьшился благодаря «снижению обязательств прочих секторов по внешним кредитам», а также за счёт «уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах».
Ранее в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 2 апреля снизились и составили 574,8 миллиарда долларов, сообщает RT. Регулятор пояснил, что это произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.
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