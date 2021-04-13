Внешний долг России снизился на 8,6 млрд долларов

Внешний долг России по состоянию на 1 апреля 2021 года составляет 459,3 миллиарда долларов, сообщает пресс-служба Центробанка.

По данным регулятора, текущие показатели на 1,84% или на 8,6 миллиарда ниже, чем в начале 2021 года.

В ЦБ РФ отметили, что размер внешнего долга уменьшился благодаря «снижению обязательств прочих секторов по внешним кредитам», а также за счёт «уменьшения портфелей нерезидентов в суверенных ценных бумагах».

Ранее в Центробанке сообщили, что международные резервы России по состоянию на 2 апреля снизились и составили 574,8 миллиарда долларов, сообщает RT. Регулятор пояснил, что это произошло в результате снижения цен на золото и отрицательной курсовой переоценки.

