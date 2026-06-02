Внешнеэкономический департамент Москвы примет участие в ПМЭФ-2026

Департамент внешнеэкономических и международных связей города Москвы уже по традиции примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. В этом году он пройдет с 3 по 6 июня. Тема нынешнего форума — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». В фокусе участников будут как глобальные экономические вызовы, так и конкретные механизмы, которые дают возможность городам, регионам и бизнесу выстраивать устойчивые связи в меняющихся условиях.

Бизнес-диалог «Россия — Индия» 4 июня станет одним из значимых событий деловой программы. Модератором сессии выступит министр Правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей города Москвы, председатель Правления Делового совета по сотрудничеству с Индией Сергей Черёмин. Ключевое внимание участники уделят направлениям, связанным с реализацией программы экономического сотрудничества до 2030 года, совершенствованием торгово-экономических механизмов, привлечением инвестиций. .

Сергей Черёмин также примет участие в бизнес-диалоге «Россия — Таиланд». На полях ПМЭФ состоятся рабочие встречи с зарубежными представителями бизнеса, международных организаций и органов власти.

Представители московского департамента присоединяться к кейс-сессии «Новая фаза инвестиционного партнерства России и Китая: тренды и стратегии для российских регионов». Деловой совет по сотрудничеству с Индией, который возглавляет Черёмин, и Финансовый университет при правительстве РФ подпишут программу сотрудничества.

