Влияние огурцов на ипотечную ставку

По данным Росстата, снижение потребительских цен за неделю с 23 по 29 июля составило 0,1%. Последний раз такое было в начале сентября 2017 года. В июле Минэкономразвития ожидает инфляцию на уровне 0,2% с замедлением годовой инфляции до 4,5-4,6%. Прогноз по итогам года – инфляция на уровне 4,3%. При этом глава ведомства Максим Орешкин выступал с еще более оптимистичным прогнозом, согласно которому, по итогам года этот показатель будет даже ниже 4%.



Сильнее всего за минувшую неделю подешевели огурцы - на 4%, а также картофель, морковь и лук. В целом падение цен на плодоовощную продукцию составило 0,9%, - констатировал Росстат. В этом и фокус, - следует из комментария старшего эксперта Института экономической политики имени Гайдара Сергея Жаворонкова. В интервью «URA.RU» он заявил, что недельное снижение цен для лета обычное явление, причина которому – новый урожай. Стоимость плодоовощной продукции в зависимости от сезона может различаться в разы, - напомнил он и предупредил, что обольщаться не надо: через какое-то время последует сезонное повышение стоимости продуктов.

Вместе с тем, сохранение дефляции хотя бы на ближайшие две-три недели будет способствовать снижению годового показателя к прогнозным отметкам и, как следствие, может стать одним из факторов для решения Центробанка по еще одному снижению ключевой ставки уже в сентябре, - полагают опрошенные РБК эксперты. Если же по итогам года инфляция действительно опустится до 4%, как убеждает Максим Орешкин, то возможны и более энергичные меры Центробанка по снижению ставки. Напомним, в минувшую пятницу ЦБ понизил ключевую ставку до 7,25%.

Снижением ставки Центробанк дает дополнительный стимул российской экономике, которая после оживления 2017-18 годов этим летом демонстрировала «пробуксовку», - пояснял в эфире НСН экономист Василий Колташов. Особенно, по его словам, это касается рынка недвижимости – крайне важного для российского национального производства. А цена ипотеки связана с ключевой ставкой. Поэтому обещание снижать ставку еще дальше является сигналом о том, что потребители могут брать кредиты, а банки - их выдавать, - заключил собеседник агентства.

