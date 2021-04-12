Власти РФ вложат в развитие Северного Кавказа до 2030 года 196 млрд рублей
Власти РФ вложат в развитие Северного Кавказа до 2030 года 196 млрд рублей, сообщает газета «Коммерсант».
Правительство РФ продлило срок действия госпрограммы по развитию этого региона до 2030 года. Ранее ее срок действия истекал в 2025 году.
При этом увеличены и объемы финансирования на 2021-2023 года, деньги будут добавлены на развитие туризма и поддержку инвестпроектов.
Основным механизмом работы программы является вхождение института развития в уставный капитал инвесторов. Но работающим инструментом привлечения капитала в макрорегион госпрограмма не стала, отмечает газета.
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