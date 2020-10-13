Власти РФ могут разрешить фармкомпаниям повышать цены на лекарства

ФАС РФ и Минздрав готовы разрешить фармкомпаниям повышать цены на лекарства, если возникает их дефицит из-за нерентабельности производства, сообщает «Коммерсант».

Ранее фармкомпании сообщали Минпромторгу, что из-за низкой максимальной отпускной цены останавливают производство ряда лекарств из перечня жизненно важных препаратов. В частности, производство некоторых из них обходится дороже, чем максимальная цена продажи в аптеках.

Ситуацию усугубила пандемия коронавируса и вызванные ей экономические сложности в стране, а также девальвация рубля, ведь значительная часть сырья для фармкомпаний импортируется.

Ранее «Мир24» сообщал, что в России граждан, имеющих право на льготные лекарства, внесут в реестр.



