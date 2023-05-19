Власти прогнозируют рост ВВП России до двух процентов
19 мая 202316:56
Первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил, что в этом году рост ВВП может достигнуть двух процентов.
«Что соответствует верхней границе прогноза Центробанка», - сказал Белоусов.
Ранее аналитики скорректировали ожидания по ВВП России. По данным экспертов, по итогам текущего года российская экономика снизится на 0,9%. При этом осенью 2022 года аналитики прогнозировали спад ВВП на 3,2%. Также Еврокомиссия улучшила прогноз по росту российского ВВП в следующем году: с ожидавшихся 0,9% до 1,3%.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru