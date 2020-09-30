Власти обсудят продление кредитных каникул из-за продолжающейся пандемии

На фоне нынешнего ухудшения ситуации с короновирусом российские власти рассматривают возможность продления кредитных каникул для заёмщиков, пострадавших от пандемии, сообщает РИА Новости. Срок подачи заявок истекает сегодня - 30 сентября.



«Мы будем обсуждать. Я не могу пока сказать, мне не понятна позиция правительства и Центрального банка», - заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Он отметил, что с инициативой продления каникул выступили представители бизнеса. Депутат добавил, что выходить из сложившейся ситуации следует поэтапно.

Тем временем, по данным ЦБ этой осенью возросло количество жалоб россиян на просрочки после кредитных каникул. У клиентов крупных банков стали возникать просрочки, несмотря на то, что они подавали заявки на кредитные каникулы или реструктуризацию.

В частности, некоторые клиенты Сбербанка, по сведениям портала banki.ru, сообщили, что их отсрочка была изначальна одобрена, а сейчас выясняется, что банк считает отсутствие платежей просрочкой.

Оказалось, Сбербанк без предупреждения отменял действие каникул тем клиентам, которые не смогли доказать основания для отсрочки по 106-ФЗ. «Если клиент не принесет документы либо они не подтвердят право на каникулы, то банк вынужден будет начислить клиенту просрочку за все четыре месяца, которые клиент неправомерно пользовался каникулами», — пояснил ситуацию представитель Сбербанка.

Среди мер поддержки населения во время пандемии российские граждане могли до 30 сентября 2020 года обратиться в банки и микрофинансовые организации за кредитными каникулами на основании закона 106 ФЗ. Клиент мог рассчитывать на отсрочку до 6 месяцев. Каникулами могли воспользоваться только заёмщики из пострадавших от пандемии отраслей, люди, потерявшие работу, вышедшие на больничный или те, кто столкнулся с падением дохода более чем на 30%.

