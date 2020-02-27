Власти Новороссийска захотели ввести курортный сбор

Власти четырёх муниципальных образований Краснодарского края подали заявки на включение в эксперимент по введению курортного сбора. Об этом сообщает RT со ссылкой на краевое Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.

Речь идёт о Новороссийске, а также трёх поселениях Темрюкского района – Голубицком, Новоатаманском и Фонталовском сельских поселениях.

Если Заксобрание Краснодарского края утвердит соответствующую законодательную инициативу, курортный сбор по ставке 10 рублей/сутки введут на перечисленных территориях с 1 апреля 2020 года.

Пока курортный сбор взимается в 11 поселениях Краснодарского края. Он введён, в частности, в Анапе, Геленджике и Сочи.

