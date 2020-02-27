Власти Новороссийска захотели ввести курортный сбор
Власти четырёх муниципальных образований Краснодарского края подали заявки на включение в эксперимент по введению курортного сбора. Об этом сообщает RT со ссылкой на краевое Министерство курортов, туризма и олимпийского наследия.
Речь идёт о Новороссийске, а также трёх поселениях Темрюкского района – Голубицком, Новоатаманском и Фонталовском сельских поселениях.
Если Заксобрание Краснодарского края утвердит соответствующую законодательную инициативу, курортный сбор по ставке 10 рублей/сутки введут на перечисленных территориях с 1 апреля 2020 года.
Пока курортный сбор взимается в 11 поселениях Краснодарского края. Он введён, в частности, в Анапе, Геленджике и Сочи.
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