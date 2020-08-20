Власти Москвы расширили список получателей субсидий
Столичные власти по просьбе предпринимателей расширили список получателей субсидий для малого и среднего бизнеса, сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.
По её словам, теперь подать заявки на субсидии смогут ещё 28 тысяч организаций – детские сады, частные школы, фитнес-клубы, спортивные клубы, развивающие центры, творческие студии.
Как отмечается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, предприниматели из списка получили возможность компенсировать до 70% коммунальных расходов, затраты на выплату процентов по кредитам, расходы на покупку или лизинг оборудования. Предусмотрены выплаты на сумму до одного миллиона рублей.
Правительство Москвы предоставляет малому и среднему бизнесу 14 видом грантов и субсидий. Сейчас принимаются заявки по 11 из них. К настоящему времени столичные предприниматели получили поддержку на 30 миллиардов рублей в виде отмены или отсрочек обязательных платежей, а также льготных кредитов и субсидий.
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