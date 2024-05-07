Власти Москвы продадут нежилое помещение в районе Аэропорт

На городские торги выставили нежилое помещение свободного назначения в районе Аэропорт. Как сообщил глава Департамента по конкурентной политике Москвы Кирилл Пуртов, объект расположен в доме 66, корпус 2 на Ленинградском проспекте.

«Москва реализует на торгах нежилые помещения свободного назначения, которые можно использовать в различных коммерческих целях: в них инвесторы открывают магазины, кафе, пункты выдачи товаров, офисы, ателье и многое другое. Например, сейчас можно приобрести помещение на первом этаже многоквартирного дома в районе Аэропорт. Площадь объекта превышает 460 квадратных метров», – рассказал Пуртов.

Он также уточнил, что помещение находится в шаговой доступности от станций метро «Аэропорт» и «Сокол», имеет отдельный вход и витринное остекление. Заявочная кампания по лоту завершится 10 июня. Стоимость объекта определится в ходе аукциона, который пройдет 19 июня на электронной торговой площадке «Росэлторг». Для участия в торгах нужна регистрация на данной электронной площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись.

Как напомнили в Департаменте, Москва регулярно выставляет на торги различное имущество для развития предпринимательства. Это могут быть: земельные участки, здания и помещения под открытие коммерческих объектов, а также нестационарные торговые объекты в общественных пространствах столицы. Витриной предлагаемых объектов выступает Инвестиционный портал Москвы, где в разделе «Имущество от города» публикуется вся необходимая информация о лотах. Вся процедура участия в городских торгах проходит онлайн.

