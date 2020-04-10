Власти Москвы направят на поддержку бизнеса 25 млрд рублей

Бизнес российской столицы получит поддержку на 25 миллиардов рублей. Более половины этой суммы (13 с лишним миллиардов) пойдёт на компенсацию части расходов на аренду и налоги. Ещё 11,5 миллиардов целевым образом направят на отсрочку по налогам. Об этом объявил в соцсетях оперативный штаба Москвы по экономическим вопросам.

Как отмечается, рассчитывать на поддержку города могут также владельцы коммерческой недвижимости. Для этого они должны уменьшить арендную ставку минимум в полтора раза. В таком случае, им в качестве помощи выделят 8,6 миллиарда рублей в квартал.

Причём в озвученную общую сумму не включены меры для поддержания спроса, например увеличенные пособия по безработице. Эти расходы будут проходить отдельной строкой.

