Власти Крыма предложили использовать порты республики для перевозки иранской нефти

Постоянный представитель республики при президенте РФ Георгий Мурадов заявил, что Крым готов предоставить мощности своих портов для транспортировки нефти Ирана. Об этом он заявил ТАСС.

Как пишет Крымское информационное агентство, в настоящее время транспортировка нефти Ирана по традиционному пути через Суэцкий канал затруднена из-за санкций. Мурадов отметил, что Иран мог бы использовать судоходные возможности полуострова и перевозить нефть по Волгодону, через Крым, в Черное море.

Кроме того, по его словам, в республике рассматривают и другие возможности сотрудничества с Ираном. В том числе, в финансовой сфере.

