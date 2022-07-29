Власти Азербайджана рассматривают возможность приёма карт «Мир»

Глава Центробанка Азербайджана Фарид Османов заявил, что республика может ввести карты «Мир» в свою платёжную инфраструктуру, сообщает РИА Новости.

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«Этот вопрос в настоящее время обсуждается на азербайджано-российской межправительственной комиссии, между соответствующими структурами», — пояснил он.

Османов отметил, что обсуждение проходит «с учётом политических и экономических факторов», решение её не принято.

Ранее заместитель главы иранского МИД по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил, что платёжная система МИР скоро будет активирована в Иране, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияАзербайджанБанковские КартыКарта Мир
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