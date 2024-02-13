Владимир Путин: Рост российской экономики превышает среднемировые показатели
В 2023 году ВВП России вырос на 3,6%. Подобный итог озвучил в ходе совещания по экономическим вопросам президент страны Владимир Путин.
По его словам, рост, который демонстрирует российская экономика, превышает не только прогнозы прошлого года, но и среднемировые показатели.
«Среднемировой темп роста – 3%, темп роста экономик развитых стран – 1,5%», - пояснил Путин.
Президент уточнил, что объём промышленного производства за год вырос на 3,5%, а обрабатывающие отрасли прибавили 7,5%. При этом инфляция на конец января составила 7,2% в годовом выражении. Ранее, по итогам 2023 года, этот показатель составлял 7,4%, его изменения демонстрируют тенденцию к снижению.
Среди приоритетов на перспективу Путин выделил дальнейшее сдерживание инфляции и повышении доходов граждан для улучшения качества жизни и благополучия семей.
Ранее Международный Валютный Фонд улучшил прогноз по росту российской экономики на полтора процентных пункта. Российский лидер заявлял, что экономике России удалось стать крупнейшей в Европе и пятой в мире, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru