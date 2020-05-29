Владельцем газеты «Ведомости» стал Иван Еремин
Сделка по продаже издания «Ведомости» завершена, новым владельцем стал Иван Еремин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление владельца газеты, которое есть в распоряжении агентства.
Ранее сообщалось, что переговоры о покупке издания совместно с Ереминым ведет также Константин Зятьков. По данным агентства, последний из сделки вышел.
Еремин заявил, что планирует расширить и увеличить аудиторию «Ведомостей», в том числе за счет активной региональной экспансии.
Новый владелец газеты «Ведомости» имеет в активе также информационное агентство "Федералпресс", на базе которого в 2007 году основал одноименный медиахолдинг, пишет агентство.
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