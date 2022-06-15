Вице-премьер Абрамченко рассказала о срока появления отечественного TetraPak
В России уже в этом году начнется выпуск собственной асептической упаковка типа TetraPak, PurePak. Об этом в интервью РБК заявила вице-премьер России Виктория Абрамченко.
Вице-премьер отметила, что первые партии отечественного картона для PurePak уже закуплены для молочной отрасли, и массовое производство начнется еще до конца года. По словам Абрамченко, сложной задачей было совместить российскую целлюлозно-бумажную промышленность и производителей продуктов питания, чтобы импортозаместить упаковку. При этом она предупредила, что привычной «красивой белой упаковки» ждать не стоит, скорее всего, картон станет серым, зато «экологичным».
Зампред правительства также отметила, что экспериментальная упаковка сейчас производится целлюлозно-бумажной компанией «Монди» в Коми, также эксперимент затронул производителей молока, таких как завод имени Верещагина.
Абрамченко напомнила, что в настоящий момент проверяют отечественные краски, скоро начнут закупать полиграфические краски через параллельный импорт. По словам вице-премьера, российские производители «Гангут», «АБВ Флексо», «Принт Колор» смогут занять нишу ушедших иностранных компаний. При этом стоимость такой упаковки вице-премьер не назвала, отметив, что пока что говорить об этом сложно.
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