Вице-мэр Ефимов: определен инвестор для реорганизации бывшей промзоны «Выхино»

Победителем аукциона по реорганизации территории бывшей промзоны «Выхино» стало общество с ограниченной ответственностью «Нордстрой», сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Победителем стала компания из Санкт-Петербурга «Нордстрой», которая предложила наибольшую цену. В ближайшее время город заключит с ней соответствующий договор», - сказал Ефимов.

Он добавил, что инвестиции в развитие площадки оцениваются более чем в 15 миллиардов рублей. При начальной цене аукциона в 98,5 миллиона рублей итоговая стоимость прав на заключение договора составила более 800 миллионов рублей.

Глава департамента городского имущества Москвы Максим Гаман уточнил, что инвестор сможет построить на участке около 10 тысяч квадратных метров общественно-деловой недвижимости. Проектом также предусмотрен объект ритуальных услуг, здание управления внутренних дел МВД, а также жилые дома.

Комплексное развитие территорий подразумевает создание городских кварталов, где на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строят жилье, новые дороги и прочую инфраструктуру. На сегодняшний день столица насчитывает 188 таких проектов.

