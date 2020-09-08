Ветропарки возродили в России «зеленую» энергетику

По словам эксперта, большое преимущество ВЭС это - быстрая скорость возведения и принятие в эксплуатацию, плюс, ветропарки требуют меньшего участия человека для работы. Например в Калининградской области введен первый в РФ полностью цифровой ветропарк с быстрой окупаемостью в сравнении с постройкой ГЭС или АЭС. Все эти факторы дали новый толчок по строительству ветропарков в России.

«Наиболее активно идет развитие зеленой энергетики на юге страны, это Ростовская область, республика Адыгея, Краснодарский край, республика Крым, в этих регионах присутствует нехватка мощностей. Из крупных электростанций на юге всего одна АЭС и одна ГЭС, есть каскады мелких ГЭС на Кавказе, но они все построены только для нужд населения которое там живет. Поэтому, построенные ветропарки на юге страны это больше необходимость, чем новомодный тренд и эксперименты», - считает эксперт.

Сергей Сизиков напомнил, что самая большая в мире ВЭС была построена в Крыму сразу после Гражданской войны на Караньских высотах вблизи Балаклавы, и смогла, без малого, 11 лет отработать без каких-либо серьёзных происшествий. Но, в Великую Отечественную войну, в ходе боевых действий ВЭС была полностью разрушена, и больше ветряков подобной конструкции в СССР не строилось. Советскую ветровую энергетику убил послевоенный бум дешевого жидкого топлива, а вот западную оживил нефтяной кризис 1970-х годов.



В России к этому виду добычи электроэнергии вернулись лишь в конце 90-х начале 2000-х годов. Ветропарк в Куликово Калининградской области создавали первым в России, в мае 1998 установили первую вышку ВЭС, с этого должно было начаться развитие «зелёной энергетики». В 2002 году благодаря гранту правительства Дании, область получила в дар двадцать комплектов ВЭС бывших в употреблении. Зеленоградский ветропарк стал одной из визитных карточек региона. Но, через некоторое время выработка электроэнергии ВЭС стала снижаться, начались проблемы с обслуживанием оборудования. В итоге из 20 установок рабочими остались только 14. Остальные требовали дорогостоящего ремонта, запчасти найти было сложно – такие компоненты уже не производили даже в Европе. В итоге, в 2018 году Зеленоградская ВЭС была выведена из эксплуатации, с целью замещения ее мощностей на новой площадке была построена Ушаковская ВЭС мощностью 6,9 МВт.



За прошлый год мощности ВЭС выросли на 50 МВт в ЕЭС России и на 100 кВ в изолированных энергосистемах. В России работает более 20 ВЭС с 564 ветроустановками. Также в РФ реализуется в настоящее время 20 проектов ВЭС мощностью более 660 МВт в регионах России, анонсировано еще 24 проекта. Плановый объем ветроэнергетических проектов в России до 2024 года достигнет 3383,6 МВт.

Согласно государственной программе поддержки ВИЭ, к 2024 году в эксплуатацию в России должно быть введено 3,35 ГВт ветроэлектростанций. Главным условием для предоставления государственной поддержки для строительства, являются требования по локализации оборудования ВЭУ до установленных правительством значений. В качестве наиболее перспективных регионов для развития ветрогенерации на оптовом рынке считаются Мурманская, Архангельская, Ростовская и Ульяновская области, прибрежные зоны Финского залива, Краснодарский и Ставропольский края.

