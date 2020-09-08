Ветропарки возродили в России «зеленую» энергетику
В России уже работает более 20 ветропарков, два десятка – в стадии строительства, еще 24 новых проекта планируется запустить в ближайшие годы.
К концу 2019 года две трети европейской мощности ветроэнергетики было расположено в пяти странах: Германии (61 ГВт), Испании (26 ГВт), Великобритании (более 24 ГВт), Франции (почти 17 ГВт) и Италии (11 ГВт). За ними идут Швеция, Турция и Польша с 9 ГВт, 8 ГВт и 6 ГВт соответственно. Самая высокая доля ветра в потреблении электроэнергии зафиксирована в Дании (48%), за ней следуют Ирландия (33%) и Португалия (27%). По оценке Международного энергетического агентства ветроэнергетика станет крупнейшим производителем электричества в Европе в 2027 году.
Как рассказал в эфире НСН эксперт в сфере электроэнергетики Сергей Сизиков, Россия включилась в эту гонку и сейчас активно строит свои ветропарки на основе отечественного оборудования.
«В России вернулись к развитию “зеленой” энергетики в первую очередь из-за большой территории страны, не везде есть возможность построить ГЭС, АЭС, ТЭС, есть участки где требуется дополнительные мощности электроэнергии к уже существующим, а вот подключить новых абонентов или реконструировать действующие объекты существующих линий возможности нет. В таких районах на помощь приходят возобновляемые источники электроэнергии. Поэтому у нас последние 5 лет активно начали реализовывать ветропарки, причем с компонентами собственного производства. Сборочное производство компонентов ветроэнергетических установок (ВЭУ) организовано в Ульяновской области, там производят лопасти для ветроэлетростанций (ВЭС), а в Ростовской области реализовали проект по выпуску мачт для ветроэлектростанций», - рассказал в эфире НСН Сергей Сизиков.
Сергей Сизиков, эксперт по ветроэнергетикеФОТО: Фото НСН
По словам эксперта, большое преимущество ВЭС это - быстрая скорость возведения и принятие в эксплуатацию, плюс, ветропарки требуют меньшего участия человека для работы. Например в Калининградской области введен первый в РФ полностью цифровой ветропарк с быстрой окупаемостью в сравнении с постройкой ГЭС или АЭС. Все эти факторы дали новый толчок по строительству ветропарков в России.
«Наиболее активно идет развитие зеленой энергетики на юге страны, это Ростовская область, республика Адыгея, Краснодарский край, республика Крым, в этих регионах присутствует нехватка мощностей. Из крупных электростанций на юге всего одна АЭС и одна ГЭС, есть каскады мелких ГЭС на Кавказе, но они все построены только для нужд населения которое там живет. Поэтому, построенные ветропарки на юге страны это больше необходимость, чем новомодный тренд и эксперименты», - считает эксперт.
Сергей Сизиков напомнил, что самая большая в мире ВЭС была построена в Крыму сразу после Гражданской войны на Караньских высотах вблизи Балаклавы, и смогла, без малого, 11 лет отработать без каких-либо серьёзных происшествий. Но, в Великую Отечественную войну, в ходе боевых действий ВЭС была полностью разрушена, и больше ветряков подобной конструкции в СССР не строилось. Советскую ветровую энергетику убил послевоенный бум дешевого жидкого топлива, а вот западную оживил нефтяной кризис 1970-х годов.
В России к этому виду добычи электроэнергии вернулись лишь в конце 90-х начале 2000-х годов. Ветропарк в Куликово Калининградской области создавали первым в России, в мае 1998 установили первую вышку ВЭС, с этого должно было начаться развитие «зелёной энергетики». В 2002 году благодаря гранту правительства Дании, область получила в дар двадцать комплектов ВЭС бывших в употреблении. Зеленоградский ветропарк стал одной из визитных карточек региона. Но, через некоторое время выработка электроэнергии ВЭС стала снижаться, начались проблемы с обслуживанием оборудования. В итоге из 20 установок рабочими остались только 14. Остальные требовали дорогостоящего ремонта, запчасти найти было сложно – такие компоненты уже не производили даже в Европе. В итоге, в 2018 году Зеленоградская ВЭС была выведена из эксплуатации, с целью замещения ее мощностей на новой площадке была построена Ушаковская ВЭС мощностью 6,9 МВт.
За прошлый год мощности ВЭС выросли на 50 МВт в ЕЭС России и на 100 кВ в изолированных энергосистемах. В России работает более 20 ВЭС с 564 ветроустановками. Также в РФ реализуется в настоящее время 20 проектов ВЭС мощностью более 660 МВт в регионах России, анонсировано еще 24 проекта. Плановый объем ветроэнергетических проектов в России до 2024 года достигнет 3383,6 МВт.
Согласно государственной программе поддержки ВИЭ, к 2024 году в эксплуатацию в России должно быть введено 3,35 ГВт ветроэлектростанций. Главным условием для предоставления государственной поддержки для строительства, являются требования по локализации оборудования ВЭУ до установленных правительством значений. В качестве наиболее перспективных регионов для развития ветрогенерации на оптовом рынке считаются Мурманская, Архангельская, Ростовская и Ульяновская области, прибрежные зоны Финского залива, Краснодарский и Ставропольский края.
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