Верхневолжье ждёт масштабный ремонт местных дорог

До 450 километров дорог будут приведены в порядок в течение ближайших трёх лет в Тверской области. Соответствующие программы работ рассмотрены сегодня на заседании правительства региона пол председательством губернатора Игоря Рудени. Ремонт улично-дорожной сети самых крупных городов Верхневолжья – Твери и Ржева – будет обсуждаться отдельно уже в новом году, сообщает пресс-служба областной администрации.

По оценке губернатора, ремонт местных дорог – большая совместная работа муниципалитетов и областного кабмина. За последние годы региональные власти значительно нарастили поддержку муниципалитетов в сфере дорожного строительства. Это позволило увеличить протяженность реконструированных дорог более чем в четыре раза по сравнению с 2016 годом – почти до 190 километров.

Игорь Руденя подчеркнул приоритеты, которые остаются главными ориентирами в дорожной сфере: повышение качества городской среды, доступность сельских территорий, обеспечение безопасности движения и модернизация дорожной инфраструктуры.

В ближайшие три года в Тверской области будет также отремонтировано более 1800 километров региональных дорог.

