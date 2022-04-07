Венгрия не поддержит санкции против РФ по газу и нефти

Будапешт не поддерживает инициативы о введении санкций в отношении России в области энергетических ресурсов – нефти и газа. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он также подчеркнул, что для Венгрии остаётся «красной чертой» введение любых ограничений в отношении деятельности, связанной с ядерной энергетикой, передает Reuters.

Глава МИД сообщил, что накануне Венгрия получила первую партию ядерного топлива для своей единственной действующей атомной электростанции «Пакш» из России. Поставка осуществлена по воздуху из-за недоступности железной дороги в связи с российской спецоперацией на Украине.

Ранее Сийярто заявил, что Будапешт прорабатывает техническое решение вопроса об оплате поставок российского газа в рублях, начиная с мая. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о торговле газом с недружественными странами с 1 апреля в рублях. В ЕС отказываются от такого варианта.

