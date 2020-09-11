Великобритания согласовала торговое соглашение с Японией

В Москве за сутки выявили максимум заразившихся коронавирусом с 30 июня В 2021 году в Москве будут готовы проекты 25 новых православных храмов Фестиваль исторических садов пройдет в «Царицыно» с 18 по 27 сентября Главархив и центр «Мои Документы» рассказывают о учебе в столице В выходные в столичный регион вернётся лето