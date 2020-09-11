Великобритания согласовала торговое соглашение с Японией

Власти Великобритании договорились с Японией об установлении режиме свободной торговли, сообщили в профильном британском министерстве.

Там добавили, что это первое крупное торговое соглашение Лондона после выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Британцы ожидают, что благодаря новым условиям торговли с Японией товарооборот между странами увеличится на 15,2 миллиарда фунтов стерлингов, то есть на $19,5 миллиарда. Лондон видит перспективу создания новых рабочих мест. Соглашение должно принести Великобритании $1,9 миллиарда.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:ЯпонияBrexitВеликобритания
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