Великобритания отменила мораторий на добычу сланцевого газа

Правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа и подтвердило намерение выдать новые лицензии на добычу нефти и газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.

В правительстве Соединенного Королевства выразили надежду, что принятые меры позволят повысить "энергетическую устойчивость" государства. Согласно ранее озвученным планам, к 2040 году Великобритания должна стать страной, экспорт энергоносителей которой будет превышать импорт.

Британские власти также подтвердили, что в начале октября состоится новый раунд распределения лицензий на разработку месторождений нефти и газа в Северном море. Ожидается, что всего будет выдано порядка 100 соответствующих разрешений.

8 сентября премьер-министр королевства Лиз Трасс представила программу правительства по борьбе с энергетическим кризисом, предложив заморозить тарифы на электричество до 2024 года. Кроме того, она добавила, что в ближайшее время власти выдадут новые лицензии на добычу газа и нефти в Северном море. Трасс также указала, что Великобритания возобновит добычу сланцевого газа с помощью фрекинга в тех районах, где это одобрит местное население.

Напомним, шесть лет назад власти британского региона Норт-Йоркшир утвердили предложение компании «Third Energy» о добыче сланцевого газа. Это решение должно было дать толчок развитию добычи сланцевого газа на территории Великобритании.

