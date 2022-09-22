Великобритания отменила мораторий на добычу сланцевого газа
Правительство Великобритании отменило мораторий на добычу сланцевого газа и подтвердило намерение выдать новые лицензии на добычу нефти и газа. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в четверг на сайте британского правительства.
В правительстве Соединенного Королевства выразили надежду, что принятые меры позволят повысить "энергетическую устойчивость" государства. Согласно ранее озвученным планам, к 2040 году Великобритания должна стать страной, экспорт энергоносителей которой будет превышать импорт.
Британские власти также подтвердили, что в начале октября состоится новый раунд распределения лицензий на разработку месторождений нефти и газа в Северном море. Ожидается, что всего будет выдано порядка 100 соответствующих разрешений.
8 сентября премьер-министр королевства Лиз Трасс представила программу правительства по борьбе с энергетическим кризисом, предложив заморозить тарифы на электричество до 2024 года. Кроме того, она добавила, что в ближайшее время власти выдадут новые лицензии на добычу газа и нефти в Северном море. Трасс также указала, что Великобритания возобновит добычу сланцевого газа с помощью фрекинга в тех районах, где это одобрит местное население.
Напомним, шесть лет назад власти британского региона Норт-Йоркшир утвердили предложение компании «Third Energy» о добыче сланцевого газа. Это решение должно было дать толчок развитию добычи сланцевого газа на территории Великобритании.
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