В Госдуме объяснили Иванову, зачем нужен мост на Сахалин

«Для жителей Дальнего Востока мост на Сахалин - это вековая мечта. Его строительство исторически было бы обоснованно. Когда начали строить Крымский мост, то всем все было понятно. Но ведь Сахалин - это тоже Россия. Раньше вообще были планы проложить железную дорогу вплоть до Японии, Понятно, что сейчас финансовое положение страны не самое лучшее, денег всегда не хватает, но в космос человек все-таки полетел. Может, мы пока еще сами не понимаем ценность этого моста?» - отметил парламентарий.



Харитонов перечислил проблемы, которые можно решить с помощью моста на Сахалин.



«Во-первых, с Дальнего Востока 25-30 тысяч человек ежегодно уезжают. Чтобы это прекратить, Сахалин надо плотно увязывать с материковой частью страны. Во-вторых, с мостом будет проще перевозить любые грузы. Даже во Владивостоке, в Приморском крае не хватает строительных материалов. Кроме того, 40 миллионов гектаров земли брошено. Может, мост - это невидимая золотая иголочка в стоге сена?» - задался вопросом он.



Комментируя слова Иванова, что для моста нет грузов, Харитонов напомнил о больших объемах выловленной на Дальнем Востоке рыбы.



«В европейской части России люди по-хорошему свежей рыбы не едят. Губернатор Камчатки Владимир Солодов предлагает доставлять ее Северным путем до Санкт-Петербурга, а потом развозить по всей стране. Но перекладывать из рефрижераторов в трюм и обратно нежелательно. Ведь гораздо удобнее было бы перевозить морепродукты по железной дороге», - сказал депутат.

По мнению Харитонова, железную дорогу на Сахалин всё же нужно построить, «если мы хотим вдохнуть жизнь» в территорию Дальнего Востока.



Он также заявил о необходимости наладить сообщение с Курильскими островами.

«Курилы - это не маяк России, а территория страны. Она должна быть защищена, там люди должны хорошо жить. Тем более там такие ресурсы морские. Будут большие поступления, если не продавать всё в Японию», - отметил Харитонов.





Напомним, что в 2018 году Путин поручил правительству проработать вопрос о постройке моста между Сахалином и материковой частью России. В программе развития РЖД до 2025 года заложено 540 млрд рублей для строительства железнодорожного перехода.

