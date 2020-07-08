Валентин Юмашев стал миноритарным акционером компании МТС

По данным агентства, с 8 июля текущего года Юмашев владеет 0,0009% МТС. Отмечается, что акции предоставлены ему как вознаграждение за членство в совете директоров компании с июня прошлого года. Размер пакета акцией Юмашева не позволяет ему напрямую участвовать в управлении.

Согласно подсчетам агентства, Юмашев стал владельцем 18 363 акций МТС, что оценивается примерно в 5,86 млн руб. с учетом текущей стоимости акции на бирже.

